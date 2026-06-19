Politico: Макрон и Мерц раскритиковали руководство ЕС из-за контактов с РФ Фото: REUTERS.

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц на саммите Евросоюза (ЕС) в Брюсселе обрушились с критикой на руководство объединения из-за попыток установить контакты с Россией. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов и чиновников.

«Президент Франции и канцлер Германии отвергли попытки председателя Европейского совета Антониу Кошты, действующего от имени всех 27 правительств, наладить контакт с Кремлем», — говорится в публикации.

Газета уточнила, что Дания, Нидерланды и Эстония поддержали критику Мерца и Макрона. Однако в то же время лидеры других стран ЕС встали на сторону Кошты, отмечается в материале.

Как писал сайт KP.RU, 17 июня стало известно, что глава Евросовета Кошта предпринимает попытки установить контакты с Москвой для подготовки возможных переговоров по урегулированию конфликта на Украине. По данным агентства Bloomberg, один из ключевых советников Кошты уже дважды переговорил по телефону с одним из высокопоставленных российских чиновников, близким к президенту РФ Владимиру Путину.