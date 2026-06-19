Генпрокурор Гуцан назвал недопустимыми задержки страховых выплат бойцам СВО Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

Генеральный прокурор РФ Александр Гуцан назвал недопустимой задержку страховых выплат участникам специальной военной операции. Заявление прозвучало в Екатеринбурге, где глава надзорного ведомства проводит личный прием граждан.

Жители Свердловской области обращаются к генпрокурору с наиболее острыми проблемами, большинство из которых связано с защитой социальных прав. В частности, один из участников СВО, получивший инвалидность из-за ранения, пожаловался на затянувшееся получение положенных денег.

«Ситуация, при которой участник СВО, имеющий военную травму, почти год не может получить, я подчеркиваю, предусмотренные законом выплаты, — недопустима», — отреагировал Гуцан.

По итогам обращения главный военный прокурор получил поручение оперативно проработать с АО «СОГАЗ» расширение функций региональных представительств компании и механизм их взаимодействия с фондом «Защитники Отечества». Гуцан также потребовал дать правовую оценку бездействию чиновников, пресечь волокиту и в кратчайшие сроки доложить о восстановлении прав ветерана.

Ранее сайт KP.RU подробно рассказывал о льготах участникам СВО в 2026 году, а также основных мерах поддержки членов их семей.