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НовостиПолитика19 июня 2026 8:41

Генпрокурор Гуцан назвал недопустимыми задержки страховых выплат бойцам СВО

Гуцан потребовал ликвидировать задержку страховых выплат участникам СВО
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Генпрокурор Гуцан назвал недопустимыми задержки страховых выплат бойцам СВО

Генпрокурор Гуцан назвал недопустимыми задержки страховых выплат бойцам СВО

Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

Генеральный прокурор РФ Александр Гуцан назвал недопустимой задержку страховых выплат участникам специальной военной операции. Заявление прозвучало в Екатеринбурге, где глава надзорного ведомства проводит личный прием граждан.

Жители Свердловской области обращаются к генпрокурору с наиболее острыми проблемами, большинство из которых связано с защитой социальных прав. В частности, один из участников СВО, получивший инвалидность из-за ранения, пожаловался на затянувшееся получение положенных денег.

«Ситуация, при которой участник СВО, имеющий военную травму, почти год не может получить, я подчеркиваю, предусмотренные законом выплаты, — недопустима», — отреагировал Гуцан.

По итогам обращения главный военный прокурор получил поручение оперативно проработать с АО «СОГАЗ» расширение функций региональных представительств компании и механизм их взаимодействия с фондом «Защитники Отечества». Гуцан также потребовал дать правовую оценку бездействию чиновников, пресечь волокиту и в кратчайшие сроки доложить о восстановлении прав ветерана.

Ранее сайт KP.RU подробно рассказывал о льготах участникам СВО в 2026 году, а также основных мерах поддержки членов их семей.