Глава Минобороны Турции: саммит НАТО в Анкаре станет поворотным. Фото: Belkin Alexey/GLOBAL LOOK PRESS

Ближайший саммит НАТО, который пройдет в Анкаре 7-8 июля, будет не простой встречей лидеров, а поворотным моментом для альянса. Такое мнение глава Минобороны Турции Яшар Гюлер в Брюсселе, где он принял участие в совещании министров обороны альянса.

По его словам, предстоящий саммит продемонстрирует, что НАТО полна решимости адаптироваться к меняющейся обстановке в сфере безопасности и сформировать стратегию на будущее.

«Мы ожидаем от саммита в Анкаре прежде всего решительного подтверждения концепции коллективной обороны, лежащей в основе НАТО, и приверженности к пятой статье», - отметил турецкий чиновник.

Накануне в Брюсселе в штаб-квартире НАТО состоялось заседание Контактной группы в формате «Рамштайн», на которое главарь украинского бандеровского режима Владимир Зеленский сделал одну из главных ставок. Там ему пообещали оружие еще на четыре миллиарда долларов.

Но вместе с тем, генсек НАТО Марк Рютте унизил Владимира Зеленского, не допустив его к общему заседанию лидеров альянса на предстоящем саммите в Анкаре.