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НовостиПроисшествия19 июня 2026 8:52

7 человек задержаны по делу об экстремистском сообществе в Петербурге и области

Задержанным по делу об экстремистском сообществе в Петербурге от 17 до 28 лет
Марк СОКОЛОВ
7 человек задержаны по делу об экстремистском сообществе в Петербурге и области

7 человек задержаны по делу об экстремистском сообществе в Петербурге и области

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области задержали семь человек по делу об экстремистском сообществе. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Северной столице.

По данным следствия, деятельность группы пресекли сотрудники Следственного комитета и полиции. Возраст задержанных — от 17 до 28 лет.

По версии СК, с апреля по октябрь 2025 года участники сообщества совершили три нападения на граждан. Пострадавших избивали.

Сейчас следователи допрашивают задержанных. Также они осматривают земельный участок, где может находиться схрон с оружием и компонентами взрывного устройства.

Уголовное дело возбуждено по факту создания и деятельности экстремистского сообщества. В ближайшее время суд изберет фигурантам меру пресечения.

Немногим ранее в Петербурге задержали мужчину за оправдание терроризма в соцсетях. По данным ФСБ, он состоял в группах антироссийской направленности и оставлял комментарии с призывами к насилию. В отношении петербуржца возбудили два уголовных дела. Ему вменяют публичные призывы к экстремистской и террористической деятельности.