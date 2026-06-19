Премьер Латвии Кулбергс призвал ЕС выделить средства из-за оттока населения Фото: REUTERS.

Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс заявил о необходимости целевого финансирования со стороны ЕС для регионов, расположенных на восточной границе. По его словам, это позволит остановить массовый отток населения из приграничных районов.

«Следующий финансовый пакет для стран и регионов на восточной границе… Нам нужны школы, а также здравоохранение и жилье. Проблема в том, что мы не можем позволить людям покидать эти районы из-за геополитики», — подчеркнул он в беседе с журналистами в Брюсселе.

Глава латвийского правительства отметил, что депопуляция приграничных территорий «ослабляет границы» государства, и призвал руководство ЕС уделить этой проблеме особое внимание при формировании будущего бюджета.

Ранее сайт KP.RU рассказывал, как русофобские республики съехали в нищету. Бывший депутат Европарламента Андрей Мамыкин заявил, что Прибалтика стала задворками ЕС.