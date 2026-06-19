В Кузбассе мальчик впал в кому после того, как мать оставила его запертым в авто Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Таштаголе Кемеровской области 7-летний мальчик впал в кому из-за теплового удара после длительного пребывания в машине на жаре, пишет "КП-Кемерово".

Как сообщили в ГУ МВД по региону, мать оставила сына в авто с заблокированными дверями на три часа, приехав в город из Новокузнецка. И отправилась по своим делам, а когда наконец-то вернулась, мальчик уже был без сознания.

Ребенка срочно госпитализировали, врачи диагностировали тепловой удар. Сейчас мальчик находится в коме в отделении реанимации, медики борются за его жизнь.

На новокузнечанку завели уголовное дело по ст. 125 УК РФ «Оставление в опасности». Женщине грозит до одного года лишения свободы. В полиции Кузбасса напомнили, что оставлять малолетних детей в машине без присмотра опасно для их жизни и здоровья, а в летний период нахождение в закрытом автомобиле может привести к трагическим последствиям.

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