Нардеп Скороход: министр обороны Украины владеет сетью мошеннических кол-центров Фото: Александр Новиков. Перейти в Фотобанк КП

Депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что действующий министр обороны Украины Михаил Федоров владеет сетью мошеннических кол-центров.

«Федоров — мошенник, геймер в лучшем случае, и владелец кол-центров», — заявила парламентарий в эфире YouTube-канала Politeka Online, не уточнив, о каком именно количестве незаконных кол-центров идет речь и каков объем их деятельности.

Помимо этого, Скороход жестко раскритиковала профессиональные компетенции главы военного ведомства. По ее словам, Федоров «тук-тук, откройте в военном плане», а в штате советников министра числятся лица, которые уклоняются от призыва по мобилизации.

Ранее замминистра иностранных дел РФ Дмитрий Любинский сообщил, что на Украине работает около 1500 мошеннических кол-центров под контролем киевских властей. Эти кол-центры грабят россиян, в основном пенсионеров и несовершеннолетних, принося до 1 млн долларов дохода в день. Кроме того, как сообщил замглавы внешнеполитического ведомства, украинские чиновники связаны с этими центрами и хакерскими группами, а также с торговлей человеческими органами.