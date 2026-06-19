Это произошло впервые: На Западе раскрыли, что США устроили у границы России

MWM: Американские истребители F-35B впервые приземлились у границ РФ Фото: Sgt. Trent Henry/U.S. Marine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американские истребители пятого поколения F-35B впервые приземлились у северо-западных границ РФ. Об этом сообщило издание Military Watch Magazine.

"Корпус морской пехоты США развернул истребители пятого поколения F-35B <…> в Терво в рамках учений Ramstein Flag 2026..", - говорится в материале.

Издание отметило, что это подчеркивает растущее внимание американской армии к рассредоточенным боевым операциям, позволяющим передовой авиации продолжать функционировать вне крупных авиабаз.

В статье уточнили, что этот военный самолет является самым дорогим серийным истребителем в мире. При этом журнал признал, что F-35B считается одним из самых сложных в обслуживании, а его дальность полета значительно уступает российским Су-57 и Су-34.

Как писал сайт KP.RU, ранее стало известно, что российский истребитель-"невидимка" Су-57 успешно продемонстрировал свои боевые возможности в ходе спецоперации. Глава Ростеха Сергей Чемезов отдельно выделил способность самолета преодолевать самые современные оборонительные системы. Самолет доказал свою высокую эффективность в условиях активного противодействия со стороны передовых западных комплексов ПВО, включая американские Patriot, а также европейские NASAMS и IRIS-T.