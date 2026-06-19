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НовостиПолитика19 июня 2026 9:14

ВС России освободили Юрковку в ДНР

ВС России продвигаются по территории ДНР
Елизавета КУЗНЕЦОВА
ВС России освободили Юрковку в ДНР

ВС России освободили Юрковку в ДНР

Фото: REUTERS.

Министерство обороны РФ сообщило, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Юрковка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом военное ведомство заявило в пятницу, 19 июня.

В сообщении ведомства также отмечается, что Вооруженные силы (ВС) России в Константиновке уничтожают окруженного противника в юго-западной части и ведут наступление в микрорайоне Николаевский.

Напомним, днем ранее, 18 июня, подразделения группировки войск «Южная» освободили населенный пункт Рай-Александровка в Донецкой Народной Республике. В военном ведомстве отметили, что успех достигнут в результате активных и решительных действий российских военных.