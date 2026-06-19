ВС РФ уничтожают окруженного противника в Константиновке Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

ВС РФ уничтожают окруженного противника в Константиновке и наступают в микрорайоне Николаевский. Об этом говорится в сообщении от Минобороны РФ.

«В населенном пункте Константиновка в течение недели штурмовые группы Южной группировки войск продолжали вести боевые действия по уничтожению окруженного противника в юго-западной части населенного пункта», — говорится в сообщении от военного ведомства в рамках ежедневной сводки.

Нужно отметить, что Россия наращивает успех сразу в нескольких направлениях в зоне СВО. Напомним, до этого появилась информация, что российские военные увеличивают темп продвижения вперед в Красном Лимане. Отмечается, что бойцы РФ создают для противника на этом направлении «огневой мешок». ВСУ приходится все сложнее, они не могут противостоять натиску ВС РФ.