Иран озвучил условие для возобновления диалога с США

CNN: Иран требует гарантий прекращения огня в Ливане для диалога с США Фото: REUTERS.

Иран запросил гарантии прекращения боевых действий в Ливане в качестве условия возобновления переговоров с США в Швейцарии. Об этом со ссылкой на дипломатический источник сообщил телеканал CNN.

Как отметил собеседник журналистов, сейчас посредники «работают над решением этого вопроса». При этом источник напомнил, что причиной временного переноса переговоров стали недавние израильские удары по Ливану.

Теперь же трудно сказать, когда диалог сторон может возобновиться.

Ранее сообщалось, что переговоры Соединенных Штатов Америки и Ирана, запланированные на 19 июня в Бюргенштоке, не состоятся, как планировалось ранее.

До этого в Белом доме проинформировали, что вице-президент США Джей Ди Вэнс принял решение не вылетать в Швейцарию в пятницу, 19 июня. Там он должен был подписать меморандум с Тегераном. Там отметили, что логистика этих переговоров никогда не была простой или предсказуемой.