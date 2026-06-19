Средства ПВО сбили восемь ракет "Фламинго" и 89 авиабомб ВСУ за неделю Фото: Минобороны РФ.

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую неделю уничтожили восемь крылатых ракет "Фламинго" и 89 управляемых авиационных бомб ВСУ. Об этом сообщило Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты 89 управляемых авиационных бомб, пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, восемь крылатых ракет наземного базирования "Фламинго"...", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным военного ведомства, российские военные нейтрализовали за указанный период времени 3909 вражеских беспилотников самолетного типа.

Как писал сайт KP.RU, 18 июня Минобороны РФ сообщило, что с 7.00 до 20.00 по мск в четверг средствами ПВО уничтожены 234 украинских беспилотника самолетного типа. Украинские боевики пытались атаковать объекты на территории нескольких российских регионов.