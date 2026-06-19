Нацразведка: США финансировали исследования по усилению коронавируса в Ухане Фото: REUTERS.

США финансировали исследования по усилению функций коронавирусов в лаборатории Уханя. Об этом пишет Daily Telegraph NZ со ссылкой на документы офиса директора Национальной разведки США.

По данным издания, деньги американских налогоплательщиков шли на опасные исследования коронавирусов летучих мышей в Уханьском институте вирусологии. Финансирование связывают с бывшим главой Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

В материале утверждается, что рассекреченные документы показывают роль Фаучи не только в выделении средств, но и в последующих обсуждениях происхождения COVID-19. По версии Нацразведки США, он мог влиять на оценки разведсообщества и продвигать версию естественного происхождения вируса.

«После многих лет лжи, цензуры и сокрытия информации американцы заслуживают прозрачности, правды и ответственности», — заявила директор Национальной разведки США Тулси Габбард.

Daily Telegraph NZ пишет, что опубликованные материалы также противоречат показаниям Фаучи в Конгрессе. В 2024 году он под присягой отрицал, что знал о дискуссиях с представителями разведки по теме вирусных исследований.

Кроме того, в документах говорится о жалобах информаторов внутри разведсообщества. Они утверждали, что аналитиков, которые не соглашались с официальной версией происхождения коронавируса, могли отстранять, запугивать или лишать карьерных перспектив.

Ранее KP.RU писал, что ученые из Англии и Норвегии заявляли о возможных доказательствах искусственного происхождения коронавируса. Они утверждали, что обнаружили лабораторные следы во время работы над вакциной от COVID-19. Тогда же отмечалось, что гипотезу о лабораторном происхождении долго называли конспирологической.