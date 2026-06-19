Могут ли принуждать детей к уборке в школе: юрист поставил точку

Ученики не должны находиться в классе во время полноценной уборки. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Российских школьников нельзя принуждать к уборке классов и других помещений, заявил юрист Вячеслав Печников. По его словам, законодательство разрешает привлекать школьников к труду, не предусмотренному образовательной программой, только с их согласия, а в случае несовершеннолетних также с согласия родителей. Об этом пишет «Газета.Ru».

«В санитарно-эпидемиологических требованиях к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» сказано: уборка учебных и вспомогательных помещений должна проводиться после занятий, в отсутствие учащихся, при открытых окнах», – пояснил эксперт.

Юрист отметил, что ученики не должны находиться в классе во время полноценной уборки. Это требование связано с безопасностью детей, поскольку некоторые работы могут включать использование бытовой химии и других потенциально вредных средств.

При этом школьников можно попросить выполнить простые действия, например, поднять стулья или стереть мел с доски. А вот мыть полы, подметать помещения и мыть окна должны уборщики.

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