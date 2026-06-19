В российской разведке рассказали о возможности вступления Украины в ЕС Фото: REUTERS.

Еврочиновники неофициально заявляют, что вход Украине в ЕС на текущий момент закрыт. Об этом рассказали в Службе внешней разведки РФ.

«Еврочиновники и политики европейских стран в неофициальных контактах прямо заявляют, что включение украинского государства в состав Евросоюза на нынешнем этапе и, по крайней мере, в среднесрочной перспективе полностью исключено», — отмечается на сайте российской внешней разведки.

Нужно отметить, что главарь киевского режима Владимир Зеленский ставит перед собой первостепенную задачу — вступление Украины в Евросоюз. Но не все страны ЕС хотят, чтобы это случилось. Многие политики альянса понимают, что это приведет к экономической катастрофе среди западных стран. Украина совершенно не готова для вступления. Ее евроинтеграция хуже, чем у Молдавии, считают в ЕС.