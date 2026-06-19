Зеленский: Украина получит от Запада ракеты ПВО Patriot на 1 млрд долларов Фото: REUTERS.

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина получит от западных кураторов ракеты для американской системы ПВО Patriot на один млрд долларов.

"Мы провели заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины и получили подтверждение от девяти стран о вкладах в программу PURL. Это ракеты для Patriot на сумму более 1 миллиарда долларов", - написал украинский главарь в своем Telegram-канале.

Кроме того, он сообщил, что ЕС будет ужесточать санкции против России. Также, по его словам, Киев договорился о дополнительных поставках F-16.