Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза Фото: REUTERS.

Президент РФ Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности России.

"У нас сегодня доклад министра иностранных дел Сергея Викторовича Лаврова по одному из направлений нашей внешней политики", - отметил глава государства.

Как писал сайт KP.RU, 22 мая президент РФ провел оперативное совещание с членами Совбеза в формате видеоконференции. В ходе онлайн-встречи российский лидер предложил начать обсуждения с темы террористической атаки боевиков ВСУ на колледж в Старобельске ЛНР.

Ранее Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза 8 мая. Тогда обсуждались попытки украинских боевиков атаковать Ростовский региональный центр организации воздушного движения. Кроме того, на повестке дня стояло обеспечение безопасности деятельности авиационного комплекса РФ.