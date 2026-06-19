Лукашенко получил в подарок корову джерсейской породы по кличке Муся. Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

Президенту Белоруссии Александру Лукашенко подарили рыжую корову по кличке Муся. Это произошло во время посещения молочно-товарного комплекса «Яченка» в Минской области, сообщает БелТА.

Президенту Белоруссии Александру Лукашенко подарили рыжую корову по кличке Муся. Фото: БЕЛТА

Однако на предприятии начали заниматься и джерсейской породой. Ее представительницу как раз и подарили белорусскому лидеру.

«Джерсейскую породу на предприятии начали разводить от одной коровы - тоже Муси, которая прожила 11 лет», — говорится в сообщении.

Такую же кличку получила и рыжая корова, которую передали Лукашенко. Джерсейская порода относится к небольшим молочным породам. Ее молоко отличается высоким содержанием жира, белка и белка А2.

Еще одна особенность таких коров — сравнительно небольшой вес. Благодаря этому им нужно заметно меньше корма. Суточный удой может составлять до 30 литров.

Немногим ранее Лукашенко получил в подарок стельную корову во время посещения племенного завода в Дрибинском районе. Тогда сообщалось, что животное отправится на президентскую ферму. Белорусский лидер говорил, что если родится телочка, она останется у него. Если появится бычок, его вернут в Могилевскую область.