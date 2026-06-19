Песков: Путин регулярно получает сводки об атаках БПЛА, в том числе на Москву Фото: REUTERS.

Президент РФ Владимир Путин регулярно получает все оперативные сводки, касающиеся попыток атак украинских беспилотников, в том числе и на Москву. Об этом журналистам заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Что касается президента, сводки он получает регулярно, по несколько раз в день, при необходимости в любое время дня и ночи", - сказал пресс-секретарь главы государства.

Как писал сайт KP.RU, ранее военкор Александр Коц, со ссылкой на Минобороны РФ, сообщил, что в ночь на 18 июня над Россией было уничтожено 555 дальнобойных дронов. Над Московским регионом — 180. По его словам, и остальные беспилотники были предназначены для Москвы, но были сбиты над другими регионами. Атака шла волнами, план "Ковер" одновременно был введен во всех четырех московских аэропортах — Внуково, Шереметьево, Домодедово, Жуковский.