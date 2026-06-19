Песков назвал впечатляющими съемки последствий ударов ВС РФ по Украине Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кремле посоветовали обратить внимание на впечатляющие съемки последствий ударов Вооруженных сил России по объектам на Украине. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Ищите больше съемок из различных городов Украины. Съемки впечатляющие по результатам ударов наших вооруженных сил", - сказал Песков журналистам.

Он также заверил, что Российская Федерация продолжит нанесение ударов по объектам в Незалежной.

19 июня стало известно, что российские войска за неделю нанесли семь ударов по объектам оборонно-промышленного комплекса, топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры Украины в ответ на террористические атаки киевского режима.

Накануне в Минобороны России сообщили, что Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) нанесли групповой удар по объектам ТЭК Украины, используемым в интересах ВСУ, в ответ на террористические атаки киевского режима. Поражены склад ГСМ в населенном пункте Борисполь-2 Киевской области, а также НПЗ «Затурино» Полтавской области.