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НовостиПолитика19 июня 2026 9:51

Песков назвал впечатляющими съемки последствий ударов ВС РФ по Украине

В Кремле прокомментировали удары ВС РФ по объектам на Украине
Анастасия СУТОРМИНА
Песков назвал впечатляющими съемки последствий ударов ВС РФ по Украине

Песков назвал впечатляющими съемки последствий ударов ВС РФ по Украине

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кремле посоветовали обратить внимание на впечатляющие съемки последствий ударов Вооруженных сил России по объектам на Украине. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Ищите больше съемок из различных городов Украины. Съемки впечатляющие по результатам ударов наших вооруженных сил", - сказал Песков журналистам.

Он также заверил, что Российская Федерация продолжит нанесение ударов по объектам в Незалежной.

19 июня стало известно, что российские войска за неделю нанесли семь ударов по объектам оборонно-промышленного комплекса, топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры Украины в ответ на террористические атаки киевского режима.

Накануне в Минобороны России сообщили, что Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) нанесли групповой удар по объектам ТЭК Украины, используемым в интересах ВСУ, в ответ на террористические атаки киевского режима. Поражены склад ГСМ в населенном пункте Борисполь-2 Киевской области, а также НПЗ «Затурино» Полтавской области.