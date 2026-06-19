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НовостиПолитика19 июня 2026 9:52

Песков: Киев находится в трудном положении, но не нацелен на переговорную линию

Песков заявил, что Москва сохраняет готовность к переговорам по урегулированию конфликта на Украине
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков

Фото: REUTERS.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва сохраняет готовность к переговорам по урегулированию конфликта на Украине.

Как отметил представитель Кремля, Киев находится «в очень трудном положении», но продолжает придерживаться линии, которая не нацелена на переговорный процесс.

При этом Песков подчеркнул, что российская сторона остается открытой к переговорам по Украине.

Ранее президент РФ Владимир Путин высказался о возможности переговоров между Россией и Украиной. Российский лидер заявил, что Москва готова к переговорам с Киевом и не отказывается от них.