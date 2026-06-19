Казахстан увеличит закупки газа у России Фото: REUTERS.

Казахстан увеличит объем закупок природного газа из России на 3 млрд кубометров. Соответствующее дополнение к действующему соглашению было подписано между «Газпромом» и казахстанской стороной на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом сообщил заместитель министра энергетики Казахстана Кайырхан Туткышбаев.

«На Петербургском форуме было подписано дополнение к договору о дополнительной закупке еще 3 миллиардов кубометров газа из Российской Федерации», — заявил глава ведомства на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций (СЦК) при президенте республики, отвечая на вопрос журналистов об объемах поставок по новому соглашению.

Туткышбаев уточнил, подписанный документ предусматривает увеличение поставок российского газа в Казахстан в рамках действующего сотрудничества с «Газпромом».

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что отношения России с Казахстаном успешно развиваются и движутся вперед. По его словам, диалог с казахстанскими партнерами конструктивен, несмотря на острые дискуссии.