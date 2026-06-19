Документы Пентагона о биоисследованиях, опубликованные главой нацразведки США, доказывают нарушение Киевом конвенции КБТО. Фото: REUTERS.

Документы Пентагона о биоисследованиях, опубликованные главой нацразведки США, доказывают нарушение Киевом конвенции КБТО. Об этом сообщают в РХБЗ ВС РФ.

«Считаем опубликованные (главой нацразведки США Тулси Габбард) документы очередным доказательством нарушения киевским режимом своих обязательств в рамках Конвенции [КБТО] и будем добиваться разъяснения ситуации на профильных международных площадках», — об этом заявил генерал-лейтенант Алексей Ртищев в ходе бюрифинга Миноброны России.

КБТО (Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении) — это международный договор, полностью запрещающий создание, приобретение и накопление биологического оружия.

Напомним, РФ представила доказательства нарушений Киевом конвенции о запрете химоружия, но ОЗХО не отреагировала. Расследование инцидентов проводилось ОЗХО с использованием лабораторий для определения типа химического соединения и страны-производителя. Отмечается, что Россия продолжит предоставлять доказательства нарушений Киевом существующей конвенции.