Песков: вся Россия помнит о годовщине начала Великой отечественной войны и скорбит Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Вся Россия помнит о годовщине начала Великой Отечественной войны и скорбит. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Это день, когда, действительно, мы помним и скорбим. И это делает вся наша страна», — подчеркнул он.

Ранее пресс-секретарь российского президента отметил, что Владимир Путин в День памяти и скорби, 22 июня, возложит венок к Могиле Неизвестного солдата. О других подробностях рабочего графика Путина в это день не сообщается.

Напомним, в прошлом году президент России 22 июня провел рабочую встречу с разработчиками федеральной линейки учебных пособий по истории, предназначенных для учащихся 5-11 классов и студентов системы СПО. В мероприятии приняли участие помощник президента Владимир Мединский, академик Александр Чубарьян и глава Минпросвещения Сергей Кравцов.