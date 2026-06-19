Россиян предупредили о новых правилах въезда во Вьетнам: они вступят в силу уже через пару дней

АТОР предупредила о новых правилах въезда во Вьетнам. Фото: Xinhua/Global Look Press

С 22 июня 2026 года во Вьетнаме вступают в силу новые правила въезда. По информации Ассоциации туроператоров России (АТОР), заполнение электронной карты прибытия теперь станет строго обязательным во всех международных аэропортах страны, включая популярный у россиян Нячанг.

Оформить документ и сгенерировать необходимый для границы QR-код нужно на официальном портале Миграционной службы Вьетнама. Сделать это необходимо не ранее чем за 72 часа до прилета. Анкета переведена на русский язык; в ней запрашиваются паспортные данные, информация о визе, а также точные сроки и адрес проживания в стране. Полученный QR-код пограничники проверят на паспортном контроле.

Нововведение касается всех иностранцев, включая граждан РФ, прилетающих как по электронным визам, так и в рамках 45-дневного безвизового режима. Исключение составят лишь транзитные пассажиры, не покидающие зону контроля, и дипломаты.

Ранее туристы назвали Вьетнам одним из популярных направлений для летнего отдыха. Эксперты заявили, что страна становится все более востребованной у семей, которые хотят совместить пляжный отдых с экскурсиями. Среди преимуществ называли развитая туристическая инфраструктура, хороший сервис, а также соотношение цены и качества.