У Каллас снова случился приступ политического бреда: чего потребовала от Москвы еврочиновница

Каллас: для завершения конфликта на Украине от России нужно требовать уступок Фото: REUTERS.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас не стала отвечать на вопрос журналиста ERR о переговорах с Россией. Зато снова заговорила об уступках, на которые якобы должна пойти Москва во время обсуждения прекращения боевых действий на Украине.

«Для меня самым важным было и остается то, чтобы мы заранее определили, с какими именно требованиями собираемся обращаться к России», — отметила она.

Вместе с тем, Каллас признала наличие определенного движения в сторону диалога.

Напомним, в феврале этого года глава евродипломатии обозначила ключевые требования Европейского Союза для начала переговоров с Россией по Украине. В частности, она потребовала "уважения границ, прекращения саботажа, возмещение военного ущерба" и возвращения якобы похищенных украинских детей. И это, уточнила Каллас, не завышенные требования.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично отметила, что сейчас не станет раскрывать, как Москва может отнестись к подобным инициативам.