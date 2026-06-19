Стармер отказался добровольно покидать пост премьер-министра Британии

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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отказался добровольно покидать свой пост. Об этом он заявил во время общения с журналистами.
Так Стармер ответил на вопрос о возможной борьбе за лидерство в правящей Лейбористской партии. Поводом стала победа мэра Большого Манчестера Энди Бернэма на довыборах в Палату общин.
«Если будет борьба, то я буду в ней участвовать. Я выставлю свою кандидатуру», — сказал Стармер.
Британский премьер подчеркнул, что уже не раз говорил о своем намерении продолжать борьбу. По его словам, он не собирается отказываться от руководства партией и правительством.
Ранее KP.RU писал, что позиции Стармера внутри Британии заметно ослабли на фоне политического кризиса. В стране уже обсуждали сценарий его возможной добровольной отставки и передачу полномочий другому лейбористу. Одним из таких потенциальных претендентов называли именно Энди Бернэма.