Мерц назвал бюджет ЕС слишком большим Фото: REUTERS.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц призвал пересмотреть новую финансовую программу Европейского союза на период с 2028 года, отметив необходимость сократить указанные там объемы.

Немецкий лидер подчеркнул, что вопрос долгосрочного планирования стоит в повестке второго дня заседания саммита Евросовета в Брюсселе. Главам европейских государств, по его словам, необходимо обсудить не только структуру общеевропейских доходов и расходов, но и выдвинуть принципиально новое предложение.

«Нам необходимо обсудить объем бюджета. Проект, который сейчас находится на рассмотрении, явно слишком завышен», — сказал немецкий канцлер журналистам.

Ранее Мерца возмутила идея главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен резко увеличить бюджет ЕС. Сайт KP.RU рассказывал, как европейские политики поругались из-за денег.