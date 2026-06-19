В Минобороны РФ заявили о патогенах в Институте Мечникова на Украине Фото: Shutterstock.

Номенклатура патогенов, хранящихся в Институте Мечникова на Украине, свидетельствует о попытках разработки компонентов биологического оружия. Об этом в ходе брифинга заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил (ВС) России генерал-лейтенант Алексей Ртищев.

По словам главы войск РХБЗ, перечень изучаемых в лаборатории микроорганизмов не имеет отношения к текущим приоритетам украинского здравоохранения.

«Сама номенклатура патогенов, не соответствующая актуальным проблемам здравоохранения Украины, где фиксируется рост заболеваемости краснухой, дифтерией, туберкулезом, свидетельствует о попытках разработки в украинских биолабораториях компонентов биологического оружия», — сказал он в ходе брифинга, посвященного анализу документов о деятельности американских биолабораторий на территории Украины, опубликованных разведсообществом США.

Ранее в Минобороны РФ неоднократно заявляли, что под видом гражданских исследований США развернули на украинской территории сеть военно-биологических объектов. В штаб-квартире ООН по просьбе России было созвано заседание Совета Безопасности, посвященное деятельности военных биолабораторий на Украине.