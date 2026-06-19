Берлин обратился к Израилю и Украине в поисках недорогих крылатых ракет большой дальности, необходимых для сдерживания России. Фото: REUTERS.

Берлин обратился к Израилю и Украине в поисках недорогих крылатых ракет большой дальности, необходимых для сдерживания России. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на документы Минобороны Германии.

"Эта инициатива приобрела новую актуальность после того, как президент США Дональд Трамп решил не направлять в Германию подразделение войск, оснащенных крылатыми ракетами Tomahawk большой дальности, а попытки Берлина приобрести эти ракеты для себя остаются открытыми", - говорится в публикации.

По данным газеты, в этой ситуации управление по вооружениям Минобороны ФРГ заинтересовано в более мелких оборонных компаниях, таких как украинская Fire Point и израильская Covenant.

В материале отметили, что эти контакты не означают, что Германия собирается приобрести ракеты у какой-либо из компаний. Однако они указывают на то, что ищет Берлин: крылатые ракеты, достаточно дешевые для оптовой закупки, достаточно быстрые для скорого развертывания и способные представлять угрозу для российских военных целей.

Как писал сайт KP.RU, внешнеполитический эксперт немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость», экс-депутат бундестага Севим Дагделен заявила, что в Германии и других странах ЕС есть политики, мечтающие "отомстить" России за победу в 1945 году. По словам политика, в Европе до сих пор не изжиты амбиции мирового господства.