"Противник бежит": В ВС РФ рассказали о ситуации в освобождаемой Константиновке ДНР

Замкомандира Прохладный: ВСУ бегут из Константиновки, боевики морально подавлены Фото: Минобороны РФ.

В Константиновке ДНР сопротивления среди украинских боевиков не наблюдается, они бегут из города. Об этом заявил замкомандира 103-го мотострелкового полка Южной группировки войск с позывным "Прохладный". Видео опубликовало Минобороны РФ.

"Сопротивления нет, противник бежит. Противник пытается на определенных участках просочиться", - отметил офицер.

По его словам, при этом российские военные заранее вскрывают местонахождение боевиков и мгновенно уничтожают. ВСУ морально подавлены и несут большие потери, подчеркнул "Прохладный".

Также замкомандира указал, что наши бойцы не дают ВСУ даже приблизиться к российским позициям и ведут постоянный контроль за "малым небом".

Как писал сайт KP.RU, ранее Минобороны РФ сообщило, что российские бойцы успешно продвигаются в Константиновке. Штурмовики уже развернули государственные флаги России и знамя Победы на улицах освобожденных городских кварталов.