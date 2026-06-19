«Заблуждение исполнителя значения не имеет»: Юрист объяснила, что грозит тем, кто устраивает поджоги по заказу СБУ

Юрист Шарудинова: Законы РФ не дают послаблений обманутым СБУ преступникам, фото: Алексей Белкин/news.ru/ТАСС

Человека, который по заданию иностранных кураторов совершил поджог, привлекут к ответственности по статье 205 УК РФ «Террористический акт», независимо от его намерений и обстоятельств. Об этом сообщила KP.RU юридический консультант Ирина Шарудинова.

В последние месяцы в России участились случаи поджогов административных зданий, заправок, торговых центров и военных объектов. Преступления оперативно раскрываются, исполнители задерживаются в тот же день. Им грозят наказания в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. Большинство поджигателей - это обычные люди, которые были введены в заблуждение, но в случае с попытками совершения теракта это не имеет значения.

Поджог, совершённый в общественном месте, представляет угрозу для жизни и здоровья людей, поэтому такие действия квалифицируются как террористический акт. Мотивы исполнителя не имеют значения, важно наличие умысла. Организаторы используют людей как инструмент, разрывая с ними связь после совершения преступления.

Суд оценивает не заблуждение подсудимого, а общественную опасность его действий. Поэтому при подозрительных звонках следует немедленно обращаться в правоохранительные органы и не идти на поводу у мошенников, цель которых - посеять раздор в российском обществе и сломать жизни как можно большему числу людей.

Ранее KP.RU сообщил, что в Новосибирской области мужчину приговорили к 12 годам колонии за поджог релейного шкафа на железной дороге.