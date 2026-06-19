«Теперь всегда носит с собой»: амулет из алтайского кедра принял осколок и спас жизнь российскому бойцу

Алтайский амулет спас жизнь бойцу в зоне СВО Фото: REUTERS.

Деревянный амулет «Знак солнца», изготовленный алтайскими мастерами, спас жизнь российскому военнослужащему в зоне проведения специальной военной операции. Оберег принял на себя удар осколка вражеского снаряда, сообщило региональное отделение Народного фронта.

Волонтеры узнали о спасении бойца с позывным Трофим, который в ноябре 2024 года получил ранение под обстрелом. Его спас амулет, подаренный отцом сослуживца. Осколок угодил в деревянный талисман. Военный сейчас восстанавливается и не снимает амулет «Знак солнца».

«Теперь боец всегда носит его с собой... Каждый оберег — это символ солнца и цветок жизни, вырезанный из священного алтайского кедра», — рассказали в Народном фронте.

История Трофима быстро разнеслась по передовой, и алтайские мастера решили поддержать земляков. В ходе новой гуманитарной миссии представители движения передали крупную партию защитных талисманов бойцам на донецком направлении.

Ранее кукла-оберег, сплетенная женой, спасла жизнь бойцу из Забайкалья на Украине. Во время обстрела осколок снаряда попал в куклу и не задел сердце.