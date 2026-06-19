Газонокосилка-робот напугала мигранта и сорвала ограбление дома в Польше Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

Неудачная попытка кражи со взломом произошла в польском городе Константинове. Мигрант хотел ограбить дом, но его напугал робот-косилка. Об этом пишет издание RMF24.

36-летний нарушитель, нанесший ущерб на десятки тысяч злотых, задержан полицией. Ему грозит до 10 лет тюрьмы и депортация.

Неудавшийся грабитель решил достать робота-газонокосилку, который находился на территории. Однако включившийся агрегат напугал грабителя, а владелец дома получил уведомление о включении устройства и вызвал полицию.

Попытка взлома произошла в среду днем. Сотрудникам полиции удалось установить, что грабитель, скорее всего, хотел проникнуть внутрь через балконное окно. При попытке ограбления он разбил стекло, нанеся тем самым ущерб в размере 30 тысяч злотых (более 590 тыс. рублей). В итоге он не попал в здание.

Ранее KP.RU сообщил, что взломанный робот-пылесос может стать настоящим шпионом в руках воров. Отмечается, что бытовая техника может передавать данные о владельце преступникам.