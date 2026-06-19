Дайверы нашли 400-летнее сокровище стоимостью 100 тысяч долларов во Флориде Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

У берегов Флориды дайверы 13 июня обнаружили серебряный слиток стоимостью около 100 тысяч долларов, пролежавший на дне океана более 400 лет. Об этом сообщает издание LADbible.

Ценный груз принадлежал испанскому галеону "Нуэстра Сеньора де Аточа", который затонул во время урагана у побережья Флорида-Кис в 1622 году. Судно перевозило золото, серебро, табак, драгоценные камни и медь. Основная часть обломков была найдена еще в 1985 году, однако не все сокровища были подняты на поверхность. Сотни серебряных слитков и тысячи монет все еще остаются на океанском дне.

Находка стала исторической — это первый серебряный слиток, поднятый за 27 лет, предыдущий был найден в 1999 году. Сейчас слиток проходит процесс электролиза в лаборатории консервации Мела Фишера в Ки-Уэсте, чтобы убрать слои отложений, образовавшиеся за четыре столетия.

Ранее международная группа морских археологов обнаружила в гавани Нассау на Багамах шесть затонувших судов, три из которых относятся к "золотому веку пиратства" (1690–1720-е годы).