Врач рассказал, сколько займет восстановление Ольги Бузовой после серьезной травмы

Артистка получила травму, поскользнувшись в душе. Фото: ЛИТВИНОВА Екатерина

Восстановление певицы Ольги Бузовой после серьезной травмы ноги может занять около двух недель, если речь идет о заживлении глубокого пореза без осложнений. Травматолог-ортопед Константин Терновой оценил возможные сроки возвращения артистки к привычному ритму жизни. Об этом пишет телеканал 360.ru.

«Должна рана заживать 12-14 дней. Через 14 дней снимут швы и все будет хорошо», – отметил специалист.

По словам врача, при таком варианте восстановления уже через пару недель можно ожидать заметного улучшения состояния. Однако многое зависит от характера повреждения и того, как проходит заживление. Если же травма окажется более серьезной, процесс реабилитации может значительно затянуться.

Напомним, 12 июня артистка прилетела в Москву, а уже дома, зайдя в душ, поскользнулась и с размаху упала на пол. В результате падения она сильно рассекла ногу, потеряла много крови и получила серьезную травму. Воспитаннице «Дома-2» пришлось перенести трехчасовую операцию.