МИД Италии возмущен словами Трампа о Мелони: итальянский посол отменил свою поездку в США

Президент США Дональд Трамп и лидеры ЕС на саммите G7 Фото: REUTERS.

В Италии разворачивается настоящая трансатлантическая драма. Посол республики заявил об отмене своей поездки в США после слов президента США Дональда Трампа о премьер-министре Джорджии Мелони.

«Серьезные и оскорбительные высказывания президента Трампа в адрес премьер-министра Джорджии Мелони оскорбляют всю Италию. По этой причине я решил отменить свой визит в Соединенные Штаты, запланированный на 21 и 22 июня», — об этом написал министр иностранных дел Италии Антонио Таяни в своем аккаунте соцсети X.

Напомним, Трамп заявил, что Мелони якобы умоляла его сфотографироваться с ним на саммите G7. По словам лидера Белого дома, ему стало жаль итальянского политика, именно поэтому он согласился позировать. Мелони отреагировала на заявление Трампа, она говорит, что это вранье. Премьер Италии отметила, что не понимает, почему президент США отзывается в таком тоне о своих союзниках.

Причем это не первый раз, когда страсти между США и Италией накаляются. В прошлом политики стран вступили в перепалку из-за Папы Римского.