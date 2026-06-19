В питерской реке Мойке нашли отрезанную голову, она оказалась кошачьей

В питерской реке Мойке нашли отрезанную голову Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Обнаруженная спасателями в центре Санкт-Петербурга отрезанная голова принадлежала животному. Об этом сообщил источник «КП-Петербург».

Ранее во время планового патрулирования акватории реки Мойки сотрудники спасательной службы заметили в воде возле дома №40 подозрительный предмет. Им оказалась сильно разложившаяся отрезанная голова. Из-за сильных гнилостных изменений визуально было сложно определить, кому именно принадлежат останки — человеку или животному.

К месту происшествия оперативно вызвали сотрудников полиции. Эксперты провели проверку, чтобы установить происхождение находки. «Проверка показала, что это не человеческие останки», — уточнил источник издания.

Стоит отметить жуткое географическое совпадение. Место обнаружения отрезанной головы находится всего в 15 минутах ходьбы от спуска к воде, где в ноябре 2019 года бывший доцент СПбГУ Олег Соколов пытался избавиться от останков убитой им аспирантки Анастасии Ещенко. Тогда историк не удержался на ногах и сам упал в реку, после чего был спасен и задержан полицией.