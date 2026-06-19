В РФ задержали крупную партию БАДов с наркотиками из Турции, КНР и Казахстана Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники МВД и таможни провели операцию по задержанию лиц, подозреваемых в контрабанде сильнодействующих веществ, замаскированных под биологически активные добавки. В ходе рейда было изъято 286 упаковок, а также материалы для почтовых отправлений и оборудование. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Владимир Колокольцев, выступая на заседании Государственного антинаркотического комитета, сообщил об успешной операции по задержанию группы подозреваемых в контрабанде и незаконном обороте сильнодействующих веществ под видом БАДов», - написала она в MAX.

Колокольцев привел пример успешной борьбы с контрабандой и сбытом запрещенных веществ: сотрудники МВД и таможни пресекли деятельность ОПГ, ввозившей из Турции, Китая и Казахстана через автомобильные пункты пропуска биологически активные добавки с сильнодействующими веществами, в том числе сибутрамином. В ходе операций изъято около 30 кг вещества. По фактам возбуждены уголовные дела, организатор арестован.

Ранее KP.RU сообщил, что во Внуково таможенники задержали женщину, пытавшуюся провезти 105 тыс. долларов наличными.