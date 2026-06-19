Трамп публично унизил премьера Италии из-за одной фотографии: «Она умоляла» Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп заявил, что сфотографировался с премьер-министром Италии Джорджей Мелони из жалости. Об этом пишет La Repubblica.

По данным издания, такое заявление американский лидер сделал во время телефонного разговора с программой L’Aria che tira на телеканале La7. Тогда Трамп объявил, мол, Мелони сама просила его о совместном снимке на саммите G7.

«Она умоляла меня сфотографироваться с ней. Мне стало ее жаль», — заявил президент США.

Немногим ранее Зеленский попал в неловкую ситуацию с Мелони на саммите G7 во Франции. На кадрах украинский политик приблизился к итальянскому премьеру и даже пытался поцеловать, но она рассмеялась. Позже камера также сняла, как Зеленский и Мелони начали обниматься.