Российские военные при помощи ФАБ-3000 уничтожили пункт ВСУ около Маяков в ДНР Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Российские военные с помощью ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) уничтожили пункт ВСУ в районе Маяков в ДНР. Об этом сообщило Минобороны РФ.

В военном ведомстве уточнили, что экипаж Су-34 прямым попаданием авиабомбы ФАБ-3000 с УМПК уничтожил пункт временной дислокации подразделений 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Маяки ДНР. В сообщении отметили, что в результате прямого попадания уничтожено до 20 украинских боевиков.

Как писал сайт KP.RU, бойцы ВС РФ беспилотником "Герань" ударили по логистическому центру ВСУ "Новая Почта" в районе города Сумы. Военное ведомство опубликовало кадры удара по зданию, которое боевики ВСУ использовали для доставки, хранения, сборки дронов и их комплектующих.

Российские войска за неделю нанесли семь ударов по объектам ОПК, ТЭК, транспортной и портовой инфраструктуры Украины.