Партия "Крылья Единства" потребовала аннулировать результаты выборов в Армении Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Оппозиционная партия "Крылья Единства" подала в Конституционный суд республики заявление с требованием аннулировать результаты парламентских выборов в Армении. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

"Партия "Крылья единства" подала заявление в Конституционный суд с требованием признать результаты выборов, состоявшихся 7 июня, недействительными и назначить переголосование", - говорится в сообщении.

Как писал сайт KP.RU, ранее шесть армянских оппозиционных партий и блоков признали нелегитимными прошедшие в начале июня в стране парламентские выборы. По словам представителя входящего в список фракции "Сильная Армения" Арама Вардеваняна, отмеченные силы, подписываясь под указанным заявлением, четко фиксируют, что итоги выборов в парламент не могут служить основанием для формирования легитимной и обладающей доверием народа власти.