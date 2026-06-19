Постпред РФ при СНГ: атака ВСУ на автобус — покушение на Союзное государство Фото: REUTERS.

Атака дрона на автобус под Брянском — покушение на Союзное государство. Об этом заявил постпред России при СНГ Александр Лукашевич.

«Речь идет, я могу это открыто сказать, о покушении на безопасность нашего Союзного государства России и Беларуси. И здесь, конечно, все причастные к этому жуткому преступлению должны понести очень жесткий ответ в правовой плоскости», — резюмировал Лукашевич в своем выступлении.

Также постпред отметил, что дети, ехавшие в автобусе, стали жертвами террористов. Киевский режим не мог не знать, что направляет свои дроны на гражданское транспортное средство.

Ранее KP.RU рассказал подробности атаки ВСУ по автобусу с детьми из Беларуси в Брянской области. Отмечается, что пострадали несколько человек, а также скончалась сопровождающая.