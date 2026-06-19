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НовостиПолитика19 июня 2026 11:59

Лавров удивился словам Рубио о невозможности США быть посредником по Украине

Ранее Рубио заявил, что США поддерживают Украину
Сергей ГАПЧУК
Лавров удивился словам Рубио о невозможности США быть посредником по Украине

Лавров удивился словам Рубио о невозможности США быть посредником по Украине

Фото: REUTERS.

Заявление госсекретаря США Марко Рубио о том, что Вашингтон не может быть посредником в урегулировании по Украине, вызвало удивление. Об этом на пресс-конференции заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Недавно мой коллега Марко Рубио, выступая на слушаниях в Конгрессе, сказал, к нашему удивлению, что США не могут быть посредником по украинским делам, потому что США полностью поддерживают Украину", - сказал министр.

Также дипломат отметил, что он находится в контакте с главой госдепа США.

Как писал сайт KP.RU, ранее Сергей Лавров заявил, что Москва встревожена заявлениями из Вашингтона о роли США в украинском урегулировании. Он подчеркнул, что, в частности, сомнения вызывают слова госсекретаря, который недавно на слушаниях в конгрессе сказал, что Штаты не могут быть посредником, поскольку они поддерживают киевский режим.