Президент Венгрии Шуйок подписал закон о сроках пребывания на посту премьера Фото: REUTERS.

Президент Венгрии Тамаш Шуйок подписал поправку к Основному закону, ограничивающую срок пребывания на посту премьер-министра. Об этом сообщила пресс-служба дворца Шандора.

Документ устанавливает для главы правительства лимит в два четырехлетних срока. Поправка имеет обратную силу и фактически не позволит бывшему премьеру Виктору Орбану снова претендовать на эту должность.

В заявлении отмечается, что президент рассматривал документ только с точки зрения соблюдения процедурных требований. Шуйок пришел к выводу, что поправка соответствует этим условиям. После этого Шуйок подписал документ и распорядился опубликовать его в «Венгерском вестнике» — официальном сборнике документов страны.

Немногим ранее KP.RU писал, что Петер Мадьяр вступил в должность премьер-министра Венгрии после победы партии «Тиса» на парламентских выборах. Его кандидатуру поддержали 140 депутатов Государственного собрания. Новое правительство пришло к власти после длительного периода руководства Виктора Орбана. В Будапеште это назвали началом нового политического этапа.