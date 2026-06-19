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НовостиПолитика19 июня 2026 12:27

Лавров изложил главе МИД Мадагаскара Ндьяй оценки ситуации вокруг Украины

Глава российского дипведомства поблагодарил мадагаскарскую коллегу за взвешенную позицию по украинскому конфликту
Анна АДАМАЙТЕС
Лавров изложил главе МИД Мадагаскара Ндьяй оценки ситуации вокруг Украины

Лавров изложил главе МИД Мадагаскара Ндьяй оценки ситуации вокруг Украины

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на переговорах с главой МИД Мадагаскара Алис Ндьяй изложил оценки ситуации вокруг Украины и поблагодарил страну за взвешенную позицию по конфликту.

"Мы изложили оценки того, что сейчас происходит вокруг Украины, поблагодарили коллег за взвешенную, сбалансированную позицию по этой ситуации и вокруг нее, за отказ поддерживать продвигаемые Киевом и Западом антироссийские резолюции на площадке Организации Объединенных Наций", — заявил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров.

Глава МИД РФ также сообщил, что президент Мадагаскара Микаэль Рандрианирина примет участие в третьем саммите Россия-Африка, который пройдет в Сочи. Глава МИД страны официально подтвердила участие лидера Мадагаскара в мероприятии.

По словам Сергея Лаврова, встреча президентов России и стран Африки станет важной вехой в развитии двусторонних отношений, а также укрепления сотрудничества в разных сферах.

Ранее KP.RU писал, что президент РФ Владимир Путин на переговорах с мадагаскарским коллегой Микаэлем Ранандрианириной назвал Мадагаскар одним из важных партнеров России в Африке и заявил о готовности развивать сотрудничество в энергетике, геологоразведке, сельском хозяйстве и здравоохранении.