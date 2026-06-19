Лавров изложил главе МИД Мадагаскара Ндьяй оценки ситуации вокруг Украины Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на переговорах с главой МИД Мадагаскара Алис Ндьяй изложил оценки ситуации вокруг Украины и поблагодарил страну за взвешенную позицию по конфликту.

"Мы изложили оценки того, что сейчас происходит вокруг Украины, поблагодарили коллег за взвешенную, сбалансированную позицию по этой ситуации и вокруг нее, за отказ поддерживать продвигаемые Киевом и Западом антироссийские резолюции на площадке Организации Объединенных Наций", — заявил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров.

Глава МИД РФ также сообщил, что президент Мадагаскара Микаэль Рандрианирина примет участие в третьем саммите Россия-Африка, который пройдет в Сочи. Глава МИД страны официально подтвердила участие лидера Мадагаскара в мероприятии.

По словам Сергея Лаврова, встреча президентов России и стран Африки станет важной вехой в развитии двусторонних отношений, а также укрепления сотрудничества в разных сферах.

Ранее KP.RU писал, что президент РФ Владимир Путин на переговорах с мадагаскарским коллегой Микаэлем Ранандрианириной назвал Мадагаскар одним из важных партнеров России в Африке и заявил о готовности развивать сотрудничество в энергетике, геологоразведке, сельском хозяйстве и здравоохранении.