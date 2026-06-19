Лавров: Франция не хочет уходить из стран Африки, где находится незаконно Фото: REUTERS.

Франция сохраняет свое незаконное присутствие в некоторых странах Африки и не намерена оттуда уходить. Об этом на пресс-конференции заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"У французов сохраняется свое незаконное присутствие, в том числе на островах, которые принадлежат Мадагаскару, в том числе подтвержденная принадлежность резолюциями Генеральной Ассамблеи (ООН - прим. ред.)...", - сказал министр.

Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что французы не хотят оттуда выходить, как и из ряда других африканских стран, где они тоже незаконно присутствуют.

Как писал сайт KP.RU, ранее Сергей Лавров заявил, что в мире еще остались целых 17 стран и территорий, пребывающих в зависимости от своих колониальных хозяев - стран ЕС. Дипломат уверен, что эту практику нужно немедленно прекратить. Министр подчеркнул, что мировое сообщество должно выработать единый подход к деколонизации всей планеты.