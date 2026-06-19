МИД Ирана: по меморандуму США несут ответственность за действия Израиля в Ливане Фото: REUTERS.

В иранском внешнеполитическом ведомстве 19 июня, в пятницу, заявили, что согласно подписанному с Вашингтоном меморандуму, Соединенные Штаты Америки несут ответственность за действия Израиля в Ливане.

Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи решительно осудил террористические операции Израиля против Ливана. Дипломат подчеркнул, что агрессивные действия сионистского режима привели к "гибели и ранениям десятков ливанцев, а также к разрушению домов граждан и инфраструктуры страны".

По заявлению МИД Ирана, Тегеран использует все доступные средства для защиты своих союзников на фоне продолжающейся израильской агрессии против Ливана. Дипломаты также предупредили, что любые новые удары Израиля по Ливану немедленно повлекут серьезные последствия.

Ранее KP.RU сообщал, что меморандум США и Ирана включает 14 пунктов, в том числе прекращение боевых действий, снятие санкций и восстановление судоходства в Ормузском проливе.