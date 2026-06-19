Лавров: Трамп удивился, узнав, что на Украине запрещена каноническая УПЦ Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Президент США Дональд Трамп удивился, когда узнал, что на Украине принят закон, запрещающий не только русский язык, но и каноническую православную церковь. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.

По словам главы МИД РФ, американским коллегам будет полезно лишний раз ознакомиться с фактами, показывающие сущность киевского режима. Как утверждает Лавров, таких фактов множество.

"Трамп жутко удивился, когда услышал, что на Украине принят закон, который запрещает не только русский язык, но и каноническую православную церковь. Он несколько раз переспрашивал, правда ли это", - сказал Лавров.

Ранее сайт KP.RU писал, что на Украине готовится очередной захват православной святыни. Целью раскольников стал Свято-Троицкий храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ), расположенный в городе Кременчуг Полтавской области.