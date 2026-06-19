"Простуда и потеря голоса": Глава ЦБ рассказала о своем состоянии

Набиуллина подтвердила, что была простужена и потеряла голос Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина подтвердила, что ее отсутствие на некоторых мероприятиях в последнее время было связано с простудой и потерей голоса.

"Я только могу подтвердить, что у меня действительно была простуда, и я на некоторое время потеряла голос", - сказала она на пресс-конференции.

Также глава регулятора поблагодарила тех, кто искренне беспокоился о ее здоровье.

Как писал сайт KP.RU, 4 июня на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров сообщил, что руководитель регулятора пропустила сессию форума "Как вернуться на траекторию устойчивого экономического роста в условиях глобальной неопределенности" по объективным причинам.

При этом в пресс-службе Банка России заявили, что Эльвира Набиуллина не приехала на ПМЭФ из-за болезни, так как находилась на больничном.